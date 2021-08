VIDEO | Nae Constantin, mulţumit după victoria cu Csikszereda: ,,Am profitat că le-au lipsit din jucători”

Nae Constantin, antrenorul celor de la Petrolul Ploieşti, a reacţionat după a doua victorie a echipei sale din acest nou sezon de Liga a 2-a. Tehnicianul se declară mulţumit de succesul formaţiei sale, având în vedere că pe final echipa a jucat în inferioritate numerică.

„Lupii galbeni” au izbutit să câștige, scor 2-0, pe teren propriu, împotriva celor de la Csikszereda, în etapa a treia a Ligii a 2-a!

Golurile partidei au fost marcate de Ibrahim Diarra (min- 5) și Armando Vajushi (min- 12, penalty).

,,Un meci greu, cu o echipă bună a campionatului, cu greu am câştigat, am profitat pentru că le-au lipsit câţiva jucători. Meciul ar fi fost mult mai greu cu echipa adversă în componenţă completă. M-a bucurat mult atitudinea jucătorilor mei pentru că s-au luptat. E de felicitat pentru că am jucat aproape 20 de minute cu un om mai puţin şi am rezistat fără să luăm gol.

Avem momente în care ne precipităm, avem situaţii din care am putea să scoatem mai mult, pierdem mingea prea repede sau o degajăm de teamă. Sunt lucruri normale şi cred că le putem îndrepta. M-am gândit să începem agresiv, cu doi atacanţi şi am reuşit să-i surprindem că am înscris foarte repede. Am avut câteva situaţii, ne-a dat peste cap eliminarea. Sunt mulţumit cum am reacţionat pe faza defensivă, am reuşit de cele mai multe ori să-i blocăm. Sunt sigur că am fi putut rezista fără să luăm gol mult timp. Cu echipe care vin să se apere, ideal e să înscrii repede.

O să fie din ce în ce mai bun ( n.r. Diarra). Am avut probleme cu el că a vrut să plece la Slobozia, dar sunt uţumit acum. Pentru ei ar trebui dedicată această victorie (n.r. suporterii Petrolului).”, a declarat Nicolae Constantin, pentru FCPTV.