VIDEO | Petrolul întoarce spatele Primăriei! Costel Lazăr sfidează suporterii şi se laudă cu un nou sponsor

Negocierile dintre reprezentanţii ACS Petrolul 52 şi cei ai Consiliului Local pe tema unei asocieri cu autorităţile locale au intrat în impas.

Amânate deja de mai bine de două luni, discuţiile au devenit penibile la ultima întâlnire de la Primăria Ploieşti. Deşi nimeni nu o spune explicit, cheia „negocierilor” stă în stabilirea controlului ulterior al clubului. Absent după ce a invocat un concediu medical, Costel Lazăr a revenit în plenitudinea forţelor cu o zi înaintea meciului cu Csikszereda.

Preşedintele clubului le-a povestit jurnaliştilor prezenţi că a fost în Italia pentru a negocia cu un sponsor interesat de un parteneriat cu Petrolul pentru următorii trei ani. Răspunsul „italienilor” ar urma să vină în maximum trei zile, a informat preşedintele. Contestat dur de suporterii care vor ca echipa favorită să îşi păstreze emblema şi identitatea, Lazăr i-a sfidat pe fanii petrolişti. „Am patru abonamente la Peluza 2 şi cinci la Peluza 1. Asta este susţinerea fanilor. Eu am cumpărat din banii mei 15 abonamente pe care le voi da unor pensionari” – s-a lăudat fostul angajat al lui Ioan Niculae.

Lazăr a anunţat şi prelungirea parteneriatului cu Alexandrion, dar şi instalarea lui Mihai Constantinescu în funcţia de director de marketing. Noul oficial al galben-albaştrilor s-a lăudat cu finalizarea unor studii de management sportiv la Institutul Johan Cruyff, din Barcelona. În vârstă de 52 de ani, Constantinescu a avut o poziţie similară la FC Buzău!

Petrolul a transmis şi un punct de vedere oficial, în care acuză lipsa de cooperare a administraţiei locale în privinţa asocierii pentru susţinerea clubului.

„Vă reamintim că am pornit împreună de la zero, fără prea mare ajutor extern, dar cu o voință de fier. Am achiziționat primele echipamente din fonduri proprii, de la magazine de specialitate și nicidecum de la firme recunoscute, am apelat la prieteni pentru cele mai mărunte nevoi ale echipei și am cărat singuri zeci de mii de baxuri de apă plată pentru jucători.

În timp, am reușit să atragem investitori, să ne construim un drum bazat exclusiv pe fonduri private, să ne obținem singuri toate acreditările, să creștem echipa și să dezvoltăm Centrul de Copii și Juniori, reușind să generăm, ca în vremurile bune, mulți jucători de top, atent selecționați din județul nostru și din împrejurimi.

Dorința care ne-a motivat atunci este la fel de vie și astăzi. De aceea, toate realizările și temerile noastre trebuie înțelese din perspectiva unor oameni care s-au dedicat total unei cauze și care au pus mereu Petrolul pe primul loc, luând cele mai bune decizii pentru dezvoltarea clubului, chiar și atunci când părerile noastre personale au fost divergente.

În acest context, principalele subiecte dezbătute ieri, cu reprezentanții instituțiilor locale au vizat:

Licențierea de către primărie a mărcii F.C. Petrolul Ploiești (scutul).

În acest sens, reprezentanții primăriei ne-au precizat că de principiu, nu sunt de acord cu licențierea doar a acestei mărci, alegând să scoată la licitație pachetul cu toate cele 6 mărci ale clubului și am primit cu tristețe vestea că Primăria urmează, în cel mai scurt timp, să ne interzică utilizarea mărcii.

Variantele de finanțare sau sponsorizare din partea autorităților locale, pentru a susține împreună performanța echipei.

Ne-a fost transmis că la acest moment, unica variantă pe care ne-o propun este să ne adresăm către CSM Ploiești, dar nu sunt șanse să ne fie acordată o finanțare până la sfârșitul anului în curs.

Modalitățile juridice de asociere cu Hale și Piețe, la propunerea reprezentanților Primăriei Ploiești.

Având în vedere că această variantă ne-a fost prezentată ca o unică posibilitate de susținere financiară, noi ne-am declarat de acord în principiu și am solicitat un proiect scris de asociere, care să cuprindă drepturile și obligațiile părților, pentru a fi prezentat Adunării Generale a ACS Petrolul 52. Ca răspuns, ne-au informat că nu există, la acest moment, un proiect de asociere redactat.

Bănuim că vom fi invitați pentru o nouă întâlnire, așa cum se întâmplă de peste două luni de zile și că nu vom primi prea curând un document scris sau măcar un răspuns la nenumăratele adrese oficiale pe care le-am transmis Primăriei Ploiești și care au fost pe deplin ignorate. Este greu să credem în promisiuni de finanțare de sute de mii de euro fără o bază legală, când primăria refuză să ne returneze suma de 84000 lei, pe care ne-o datorează și pe care am solicitat-o deja în scris de mai bine de o lună de zile.

În concluzie, vă informăm cu regret că discuțiile privind o posibilă asociere sunt departe de a fi finalizate, iar noi așteptăm în continuare propuneri concrete din partea autorităților locale. Vă asigurăm că indiferent de rezistența pe care o vom întâmpina în demersurile noastre viitoare, vom face tot ceea ce va fi cu putință pentru apărarea intereselor Petrolului. Pentru noi, echipa Petrolul reprezintă o mișcare, o trăire, o mândrie și o nostalgie, fiind determinați să contribuim la salvarea și promovarea spiritului ei, în numele și cu numele F.C. Petrolul Ploiești!” – a fost punctul de vedere oficial al membrilor fondatori.