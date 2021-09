Nae Constantin, sincer după meciul cu Ripenisa: ”Cred că a fost cel mai slab joc al nostru”. FC U Craiova, avertizată: ”Vom da totul!”

Petrolul Ploieşti a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Ripensia Timişoara, în etapa a 9-a din Liga 2. Golurile au fost marcate de Vajushi (11) şi Bratu (42).

Cu toate că nu s-a pus problema câștigătoarei, antrenorul Nicolae Constantin a recunoscut că se aștepta la o evoluție mai bună a jucătorilor săi.

Echipa prahoveană a urcat pe primul loc în clasament, profitând de remiza dintre Concordia Chiajna și Unirea Slobozia, scor 1-1, meci disputat joi.

”Așa cum mă așteptam, un meci greu, cu un adversar care a venit să își vândă scump pielea. A reușit să ne pună în dificultate în mai multe momente, dar e adevărat că nici jocul nostru nu a fost cel la care mă așteptam. A fost însă și presiune, pentru că, fără doar și poate, chiar a fost. A fost presiunea de a ajunge pe primul loc.

Cred că ne-am descurcat onorabil, am pus trei puncte în clasament și e foarte important pentru noi. Nu a fost un adversar modest, mă așteptam să se prezinte mai rău decât s-a prezentat. Nu e jocul pe care noi îl doream, dar Ripensia e o echipă care va încurca favorite la promovare. Nu e o echipă care pleacă învinsă înaintea meciurilor.

(N.r. – Despre ce pregătește la antrenamente) Ne propunem să ținem mai mult de balon, dar vreau să accelerăm și să ajungem mai repede în față. Nu antrenăm să ținem acolo, la nesfârșit, dar echipele se pregătesc defensiv bine.

(N.r. – Despre goluri) Două goluri spectaculoase, cel puțin al lui Mario, din lovitură liberă. Îmi aduce aminte de Ilie Dumitrescu, la Campionatul Mondial. Bravo lui, se pregătește bine”, a declarat Constantin la conferința de presă.

Tehnicianul a recunoscut că a posibilitatea ca echipa ploieșteană să urce pe primul loc în Liga a 2-a a reprezentat un stres, dorința de victorie fiind foarte mare.

”Savurăm acest moment, dar a fost doar un meci. Le-am zis și jucătorilor înainte de meci să îl ia doar ca pe unul de trei puncte. Până la finalul campionatului mai e mult de muncă. E important că am ajuns acolo, era un prag psihologic. M-am tot frământat, parcă îmi doream să câștige Chiajna, să nu avem presiunea asta.

Cred că a fost cel mai slab meci oficial al nostru. Bucuria celor trei puncte, a faptului că am ajuns pe primul loc, lasă în spate acest joc mai nereușit. Nu pot să spun că am jucat slab, dar nu a fost jocul la care ne așteptam. Uneori, e de așteptat să joci prost și să câștigi, se întâmplă și asta. Am avut câteva situații, puteam să tranșăm meciul mai repede, dar sperăm să le păstrăm pentru meciurile următoare.

Sunt sigur că și la ei a fost presiune, la jucători. S-a simțit, dar a fost doar un meci de trei puncte și l-am câștigat. Peste câteva zile se va uita și felul în care am câștigat și vine meciul din Cupa României, unde vom încerca să dăm totul”, a adăugat tehnicianul Petrolului.

Următorul meci al „lupilor galbeni” este programat în Cupa României, cu U Craiova 1948, pe teren propriu, în șaisprezecimile competiției.

Antrenorul a recunoscut că suporterii nu concep un eșec în fața oltenilor.

”M-au sunat după ce s-a tras la sorți. Ce pot să fac, e să le promit că vom încerca să aliniem cea mai bună echipă și să facem tot ce depinde de noi să ne prezentăm bine și să încercăm să producem surpriza, pentru că ar fi o surpriză”, a mai declarat Constantin.