Nae Constantin: „Un meci mizerabil!”. Petrolul tremură pe final de sezon! Ratează „lupii” promovarea directă?

Petrolul pare că și-a pierdut forma excelentă din prima parte a sezonului. Trupa lui Nae Constantin a pierdut în deplasare cu 1-3 în fața celor de la U Cluj. Deși au rămas pe primul loc, „lupii” pot pierde promovarea directă în Liga 1 dacă continuă această decădere.

Ploieștenii au pierdut meciul încă din prima repriză. U Cluj conducea la pauză cu scorul de 3-0 (Dragoș Tescan 6′, 26′ și Florin Ilie 18′). Petrolul s-a trezit abia în repriza secundă, dar golul reușit de Diarra, din penalty, în minutul 64′, nu a schimbat soarta partidei.

Nae Constantin: „Clar ”U” Cluj a intrat mai motivată!”

Tehnicianul Petrolului a comentat prestația echipei sale. Acesta a declarat următoarele:

„Am avut un început de meci mizerabil, pot să spun. Inexplicabil, cu atâtea greșeli. Din păcate, au fost și golurile primite. Deși, pe final, am încercat și am avut ceva situații, cred că nu am fi meritat mai mult față de ce am obținut. Asta este (n.r. – întrebat de numărul mare de goluri primite), am făcut greșeli multe, greșeli mari și decisive. S-a văzut și pe tabela de marcaj și nu ne rămâne acum decât să ne recuperăm rapid, să analizăm unde am greșit, de ce am greșit și să ne pregătim pentru meciul următor.

Clar ”U” Cluj a intrat mai motivată, asta s-a văzut. Nu trebuia să se întâmple asta, dar, am spus, greșelile mari fac diferența la nivelul acesta și noi am greșit grav. Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla dacă îl aveam pe teren pe Diarra în ultimele minute, însă nu meritam mai mult. La cum a fost jocul, nu cred că meritam mai mult”, a spus Nae Constantin.

Petrolul este lider, cu 57 de puncte, în timp ce U Cluj este pe locul 2, venind la doar 3 puncte în spatele ploieștenilor. FC Hermannstadt amenință și ea, ocupând locul 3, cu 53 de puncte.