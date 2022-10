Nae Constatin consideră că va juca cu Steaua în Superligă: ”Lumea îl percepe la fel aici, în Ploiești!”

Nae Constatin a oferit mai multe declarații înainte de marele meci cu FCSB. El susține că echipa lui Becali este continuatoarea Stelei.

”Personal, consider echipa asta Steaua, am spus-o de fiecare dată, ce au făcut ei prin justiție de au ajuns să se numească FCSB nu-i treaba mea. E vechiul derby al nostru cu Steaua, ca s-o luăm așa, lumea îl percepe la fel aici, în Ploiești.

Era în teren la acel 5-1 din 99, ultima victorie a Petrolului la Ploiești cu Steaua. A trecut mult timp, nu s-a jucat nici an de an, mi-aș dori tot cu mine aici, acasă, să reușim să câștigăm și să facem fericit un stadion intreg.

E una dintre cele mai așteptate victorii din campionat, dar din ce am simțit, rivalul numărul 1 e Rapidul. N-aș putea să raportez nivelul Ligii 1 decât la Liga 2, pentru că experiența mea nu e foarte mare, e clar că diferența e foarte mare față de Liga 2, am fost surprinși în unele momente. Suntem departe de un nivel optim și faptul că facem niște greșeli de copii mici mă îngrijorează cel mai mult”, a spus Nae Constatin, la OrangeSport.