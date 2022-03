Naomi Osaka, în lacrimi după meciul pierdut! Nipona a fost jignită: ,,Ești varză!”

Naomi Osaka a oprit meciul după doar 4 minute de joc, după ce din tribună s-a auzit: ,,Naomi, ești varză!”. În pauza dintre game-uri nipona s-a așezat pe bancă unde a izbucnit în lacrimi.

Naomi Osaka asking chair umpire if she can borrow umpires mic to talk to the woman in the crowd. And her convo with supervisor. Naomi was crying #IndianWells pic.twitter.com/lehS7qi8EZ

— NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022