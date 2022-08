Naționala feminină de handbal a României are un nou selecționer: „Vin într-un moment dificil”

Florentin Pera a fost numit selecționer al naționalei feminin de hanbal a României, fiind validat de către subcomisia tehnică a federației române.

Florentin Pera este pregătit pentru o nouă provocare importantă a carierei

Această mișcare a fost făcută după ce contractul lui Adrian Vasile a expirat, iar noua conducere a FR de Handbal nu l-a prelungit. „Deocamdată am fost validat de către subcomisia tehnică și țin să le mulțumesc tuturor antrenorilor pentru votul de încredere.

Este un motiv de responsabilitate pentru mine și o importantă provocare a carierei, chiar dacă am antrenat o echipă de top din Europa cu obiectiv de câștigare a Ligii Campionilor, pot spune că postul de selecționer reprezintă pentru mine un vis împlinit.

Am fost antrenor secund în perioada 2012-2015, dar postul de selecționer înseamnă altceva. E o mare onoare și o mare răspundere”, a declarat Pera, pentru Sport Total FM.

Florentin Pera ar fi vrut să prăgătească, în paralel, naționala României și ȚSKA Moscova

Selecționerul recunoaște că și-ar fi dorit să rămână și la echipa de club, ȚSKA Moscova, dar momentan este imposibil, din cauza situației din Ucraina, echipele rusești fiind excluse din competițiile europene.

„Mi-aș fi dorit sincer să rămân și la TSKA și să fiu și antrenorul echipei naționale, ar fi fost cel mai bine pentru mine. De ce? Pentru că am început un proiect foarte bun la ȚSKA.

Este o echipă frumoasă, am trăit momente extraordinar de bune, am câștigat sezonul regulat pentru prima dată după 20 de meciuri cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare, am câștigat Cupa Rusiei.

Am obținut acele victorii mari pentru mine, la Vipers, la Metz, și cred eu, aveam șanse în cei 2 ani de contract să mă lupt pentru Liga Campionilor. Sigur că echipa națională e echipa națională și sunt onorat că sunt în această poziție, dar vom vedea ce va fi în perioada următoare și legat de ȚSKA și de Rusia.

Eu sper să se rezolve problemele în acea zonă și sportul să meargă înaine pentru că nu are nimic de-a face cu ce se întâmplă”, a explicat noul selecționer.

„Vin la echipa națională într-un moment dificil”, recunoaște Florentin Pera

Florentin Pera spune că va fi foarte greu să obțină calificarea la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, pentru că situația din handbalul românesc nu este una deloc roz la nivel de echipe naționale.

„Vis-a-vis de echipa națională îmi doresc să am rezultatele dorite și așteptate de suporteri. Într-adevăr vin la echipa națională într-un moment dificil și trebuie să fim realiști și corecți, pentru că s-a vorbit că suntem pe drumul cel bun, dar uitați-vă, atât la nivel de senioare, unde în ultimii 3 ani nu am mai fost în primele 12 echipe.

De asemenea s-a ratat calificarea la JO, care sper eu să mai avem o asemenea șansă, să ne fie la îndemână, o asemenea conjunctură, la nivel de junioare și tineret n-am avut rezultate deosebite, cel puțin în acest an, locul 18 la tineret și locul 14 la junioare.

Practic tineretul fiind anticamera naționalei de senioare. Dacă este să ne uităm la aceste date, ne așteptăm la o muncă dificilă și e foarte, foarte greu.

Dar eu sunt un antrenor ambițios, un antrenor care vrea întotdeauna să realizeze maxim din ce se poate, raportat la valoarea jucătoarelor, să formez o echipă comeptitivă, unită. Așa am făcut și la Vâlcea, unde nimeni nu se aștepta să fim campionii României sau să câștigăm 4 trofee în lupta cu CSM București”, a mai precizat Pera.