Naționala României, pusă în gardă înaintea duelului de diseară: „Armenia va ataca la București. Nu are nimic de pierdut!”

Tricolorii sunt obligați să câștige partida din această seară pentru a rămâne în calculele în vederea calificării la Mondialul din anul 2022!

România a pierdut partida tur de la Erevan, scor 2-3, spre surprinderea tuturor. Atunci, naționala lui Mirel Rădoi a fost întoarsă de la scorul de 2-1 și a bifat prima înfrângere din istorie împotriva selecționatei din Armenia. De această dată, prima reprezentativă nu concepe să facă pași greșiți și vrea o victorie pe stadionul din Ghencea, diseară, de la ora 21.45.

Cu toate acestea, armeanul Arman Karamyan, unul dintre frații care și-au petrecut o bună parte a carierei în fotbalul românesc, a prefațat duelul dintre cele două echipe și le-a transmis un mesaj clar românilor. Fostul jucător al Rapidului și al FCSB-ului este de părere că Armenia va ataca la București, deoarece nu are nimic de pierdut și crede că naționala lui Rădoi va avea probleme în apărare.

„Eu zic că România are prima șansă pentru că Armenia și Macedonia de Nord joacă între el și vor întâlni și Germania. Armenia vine dopă o înfrângere cu 6-0 în fața Germaniei și două egaluri cu Liechtenstein și Islanda. Eu zic că putea să rezolve calificarea și era pe locul 2, dar ăsta e fotbalul.

Nu se aștepta nimeni să nu câștigăm în Islanda, mai ales după ce am pierdut două puncte mari cu Liechtenstein. Cine merită și cine e mai bun să se califice dintre România și Armenia. Macedonia de Nord are foarte multă șansă, pentru că e pe locul doi și a bătut Germania. Dacă România și Armenia fac egal mâine, atunci ei sunt favoriți la locul doi.

Cine va câștiga e favorită la locul doi. Egalul nu avantajează pe niciuna din echipe. Armenia va juca cu Germania și apoi cu Macedonia de Nord. E un program greu. România cred că are cele mai mari șanse în acest moment. Eu zic totuși că ambele echipe se pot califica.

M-am uitat la ambele meciuri! Mi-a plăcut cum a jucat România, dar mai sunt probleme în apărare și Armenia e o echipă care marchează. Am dat gol în toate meciurile, în afară de cel cu Germania. Armenia nu are nimic de pierdut, pentru că nici egalul nu o ajută și va ataca la București. La egalitate de puncte cu Macedonia de Nord, ei trec peste noi. Macedonia de Nord cu un egal cu Germania deja e peste ambele echipe.

Nimeni nu se aștepta să fie atât de strânsă lupta. Toată lumea spunea că Germania și România vor termina pe primele două locuri. Valorile s-au egalat acum și nu mai e cum era atunci când jucam noi. E normal să mai apară surprize. Campionatele au slăbit și asta e una dintre explicații.

Clar! România a primit în ultimele patru meciuri doar două goluri de la Germania, în timp ce Armenia a luat șase doar de la nemți. Au primit gol și cu Liechtenstein și cu Islanda. Armenia are nevoie neapărat de victorie cu România. Germania nu cred că o să mai piardă puncte.

Armenia are șanse după atâta timp să se califice pentru prima oară în istorie la un turneu final. Singura șansă e atacul la București. Dar ce public are România, mai ales în Ghencea, eu zic că e favorită clar. Eu am jucat în Ghencea și în Giulești și știu ce înseamnă să joci pe astfel de stadioane.

Pentru mine e foarte greu și sper ca România să nu mai joace niciodată cu Armenia. Armenia e țara mea natală, unde am stat 22 de ani. Sunt cetățean român și aici m-am realizat ca om și fotbalist, am stat 17 ani. E greu. O să ne uităm la meci toată familia, și cu Artyom și cel mai bun să câștige și să se califice.”, a spus Arman Karamyan, potrivit Fanatik.