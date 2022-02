„Ne-a sunat de 100 de ori!”. Șumudică, dat de gol de președintele clubului: „A zis că renunță la licența de antrenor”

Marius Șumudică (50 de ani) a fost demis în cursul acestei săptămâni de bașkanii de la Yeni Malatyaspor, după aproape patru luni de colaborare!

La scurt timp, antrenorul român a oferit prima reacție după cele întâmplate și a mărturisit că nu se aștepta să fie dat afară. „Șumi” a lăsat echipa pe ultimul loc în Turcia, într-o situație critică, în ciuda faptului că le garantase celor din conducere că Malatya nu va retrograda în acest sezon.

Deși a mărturisit că venirea sa la Yeni Matyaspor este greșeala vieții sale, Marius Șumudică pare că a fost cel care a insistat pentru revenirea în Turcia. Preşedinte clubului, Adil Gevrek, a dezvăluit că românul a „înroșit” telefoanele după ce a fost dat afară de la CFR Cluj și a fost dispus să își pună la bătaie licența de antrenor, dacă nu va putea să rămână în Superligă cu fosta sa echipă.

„Antrenorul ne-a sunat de 100 de ori pentru a veni la Malatya. Noi nu am adus pe nimeni cu forța. Avea încredere absolută în echipa asta. A fost el cel care a spus că, dacă echipa va retrograda din prima ligă, va renunța la licența de antrenor”, a declarat turcul, conform Ajansspor.

Ce spunea Marius Șumudică despre venirea lui Malatyaspor

,,Când am venit aici, am venit de pe prima poziție din campionatul României. Am avut șapte meciuri, șapte victorii, dar, pentru că 14 oameni de la CFR Cluj au plecat, am plecat și eu cu președintele, din loialitate pentru el. Am avut oportunitatea de a veni la Malatyaspor. Pentru că îmi place prea mult fotbalul din Turcia și oamenii de aici, nu m-am gandit prea mult, dar am făcut cea mai mare greșeală din viața mea.

De ce? Pentru că, în mod normal, un antrenor profesionist, și spun asta din experiență, trebuie să vină la club mai întai, să verifice toate condițiile, trebuie să știe ce se întâmplă în interiorul echipei, trebuie să știe care este lotul și abia apoi să semneze contractul.

Eu am mers direct la Istanbul pentru că îmi place Turcia și am venit cu ochii închiși în țara asta, am semnat, nu mi-a păsat de bani, nu mi-a păsat de nimic și este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în viața mea, prima și ultima dată”, a declarat Marius Şumudic, potrivit BeIn Sports.