Nebunia pe care a făcut-o un fan englez înainte de finala EURO 2020: ,,Toată lumea va sta la coadă pentru acest tatuaj”

Un fan englez nu a mai avut răbdare să afle cine va câştiga actul final şi a ales deja să îşi tatueze trofeul EURO 2020 pe piciorul drept, alătuir de mesajul ,,EURO 2020. Anglia a câştigat. Fotbalul s-a întors acasă!”.

Acesta este convins că Anglia va triumfa la EURO 2020 şă că va fi coadă de luni ca oamenii să-şi facă tatuajul pe care el şi l-a imprimat deja pe picior.

,,Nu m-am înşelat, am făcut fotbalul să vină acasă. Toată lumea mi-a spus asta (n.r. că s-a înşelat), însă sunt încrezător. Luni, toată lumea va sta la coadă pentru acest tatuaj. S-ar putea chiar să mă tund ca Phil Foden dacă vom câştiga!”, a declarat Lewis Holden, pentru Manchester Evening News.

England fan Lewis Holden gets euro 2020 winners tattoo ahead of final with Italy.

We hope it won't end in tears 😂🤣 pic.twitter.com/6zLO7886R3

— SportsPawPaw (@sportspawpaw) July 10, 2021