Neluțu Varga îl distruge pe Dan Petrescu: ”A adus doar jucători de slabă calitate. I-am făcut poftele!”

Situația de la CFR s-a tensionat. Neluțu Varga s-a supărat pe Dan Petrescu după mai multe declarații ale antrenorului. El i-a reproșat că nu a adus jucători de calitate.

”Eu nu i-am redus bugetul, eu am redus greșelile pe care le-a făcut el. A adus jucători de talie, de proastă calitate pe care-i plăteam cu 40-50 de mii pe lună.

Despre asta vorbim: despre Chipciu, despre Alibec, despre mulți alții. Cheltuiam sute de mii de euro pe lună, respectiv milioane pe an degeaba.

El a ales jucătorii pe care i-a dorit și i-am plătit. Să nu vorbească că nu am plătit, pentru că am plătit în jur de 3 milioane numai în vara asta. Tot ce mi-a cerut, i-am dat. Deci nu are ce să-mi spună, că nu i-am făcut poftele”, a declarat Neluțu Varga pentru PRO TV.