Neluțu Varga l-a dat afară pe omul care îl enerva pe Dan Petrescu: ”Nu se mai suporta cu el!”

Neluțu Varga a dezvăluit cum a intervenit la echipă.

Marian Copilul a intrat în conflict cu Dan Petrescu, iar patronul a reacționat și a intervenit.

„Am avut încredere maximă în ei! După aceea am avut nişte semne de întrebare, apoi aţi văzut ce s-a întâmplat. Ne-am despărţit! În primul rând am înţeles că ei îmi spuneau că totul este ok dintr-un motiv simplu. Dacă îmi ziceau realitatea, exista riscul să mi se taie elanul de a investi, să plec şi ei să-şi piardă locul de muncă bine plătit. Pentru că toţi aveau contracte mari, nu doar jucătorii. Toţi erau bine financiar în afară de mine!

Da, i-am dat afară şi pot spune acum că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Nu-mi pare rău deloc, sincer! Clubul s-a echilibrat după plecarea lor. Am creat un nou grup de conducere mult mai sănătos, cu Cristi Balaj preşedinte.

Am discutat (n.r. – cu Marian Copilu după ce a părăsit echipa campioană), avem o relaţie de prietenie, dar business-uri împreună nu mai facem. Am avut o dezamăgire mare atunci şi nu aş vrea să mai vorbesc despre asta”, a declarat acţionarul de la CFR Cluj pentru Fanatik.

”Marian Copilu nu se mai suporta cu Petrescu. Acolo a fost şi un ghimpe, una dintre problemele noastre. Unde sunt doi care nu se înţeleg lucrurile nu mai merg, dăunează. Nu se înţelegeau, se sabotau unul pe altul, fiecare lua decizia cum dorea.

M-am dus personal la Dan Petrescu, mi-am dat seama că el era singura soluţie pentru CFR, cum este şi acum singura soluţie pentru noi. El poate scoate totul din echipa lui. Cu Dan Petrescu nu mi s-a întâmplat niciodată să iau 3-0 sau 4-0! Exclus! Şi dacă adversarul era mult mai bun, pierdeam 1-0, 2-1, nu mai mult, nu era o ruşine!”, a adăugat Nelu Varga.