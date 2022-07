Nemulțumirea lui Marius Măldărăşanu după ce echipa lui a obținut din nou doar un punct: ”Se încăpăţânează, nu joacă simplu!”

Chindia și cu FC Hermannstadt au remizat, scor 1-1, în a doua etapă a Superligii. La finalul meciului, antrenorul sibienilor, Marius Măldărăşanu, a tras mai multe concluzii. El susține că echipa lui putea obține cele 3 puncte luni.

”Se încăpăţânează, nu joacă simplu!”

”Am luat un punct, voiam mai multe. Din păcate, când ne-am încăpăţânat să facem mai multe atingeri am pierdut mingea şi a trebuit să facem efort. În a doua repriză am reglat puţin şi am stat în mare parte în jumătatea adversă, însă îmi felicit băieţii că au făcut un efort extraordinar de mare.

Se încăpăţânează, nu joacă simplu şi se răsfrânge asupra jocului fiecăruia. E un punct muncit, un punct câştigat. Am încredere în jucători, omogenitatea e forţa noastră, forţa grupului. Vreau mai mult de la jucători, am încredere în ei şi au calitate.

Eram convins că vom face puncte după primele etape. Aş fi preferat echipele din cupele europene pe început e campionat, dar suntem mulţumiţi, avem patru puncte şi vrem mai mult”, a declarat Marius Măldărăşanu.