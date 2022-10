Nemulțumirea lui Marius Măldărășanu după eșecul cu U Cluj: ”Fotbalul ne-a pedepsit astăzi!”

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii.

Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 82 de Briceag din pasa lui Chipciu.

Ovidiu Horşia de la U Cluj a fost eliminat în minutul 62. La finalul meciului, Marius Măldărășanu a oferit mai multe declarații.

”Le-am spus jucătorilor, dacă jucam 11 la 11, două zile nu pierdeam. În momentul în care am avut superioritae, am fost relaxați. De asta mi-a fost teamă. Aveam de făcut o schimbare. Când am văzut eliminarea, am venit cu Babic. Am vrut să câștigăm.

Fotbalul ne-a pedepsit astăzi. Până acum când am fost corecți, am dat totul, atunci au venit puncte în minutele 93, 94. Acum, Dumnezeu a reglat. Există o lege a compensației. De data asta este o realitate, am pierdut pe final, dar sunt supărat că nu am fost corecți în cele 20 de minute.

Să pierzi meciul de maniera asta, sunt dezamăgit. Probabil dacă vom continua așa, ne vom duce unde au crezut toți că este locul nostru. Azi ne-a lipsit Baba, care a fost suspendat.

Am controlat, am avut o progresie bună. Noi ăștia am fost. Mergem înainte. Vina noastră a fost de când s-a luat cartonașul roșu”, a spus Marius Măldărășanu, la finalul meciului cu Universitatea Cluj.