NEWS ALERT | Simona Halep s-a accidentat din nou! Sportiva, nevoită să se retragă de la Linz

Sportiva a anunţat prin intermediul contului de Twitter că ieri s-a accidentat la genunchi în meciul pe care l-a disputat la Linz, în compania Jasminei Paolini, iar din cauza acestui aspect este nevoită să se retragă de la turneu, astfel că în finala turneului din Austria se va afla Jaqueline Cristian.

,,Din păcate, nu pot juca în semifinale, după ce m-a m accidentat la genunchi în meciul de ieri. Aş face orice pentru a juca, dar este umflat şi durereos, iar jocul nu va face decât să înrăutăţească lucrurile. Vreau să le mulţumesc celor de la turneu şi fanilor de aici”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Unfortunately I am not able to play in my semifinal after injuring my knee in my match yesterday. I would do anything to be able to play, but it is swollen and painful and playing will only make it worse. I want to say a huge thank you to the tournament and fans here @WTALinz https://t.co/ZBeatUChbt

— Simona Halep (@Simona_Halep) November 11, 2021