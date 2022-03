,,Neymar abia se mai antrenează, e la limita alcoolismului”. Mărturii șocante despre vedeta de la PSG

Neymar traversează o perioadă neagră la PSG, fiind huiduit de fani după eliminarea din optimile Ligii Campionilor și având evoluții sub așteptări. Jurnalistul Daniel Riolo a anunțat la RMC Sport că vedeta braziliană se află într-o stare deplorabilă, având probleme cu alcoolul.

Fotbalistul lui PSG nu reușește să se mai antreneze, iar ruptura totală cu clubul parizian s-a produs deja, conform lui Daniel Riolo.

PSG a fost eliminată recent din optimile Ligii Campionilor de Real Madrid, iar fanii s-au răzbunat și i-au huiduit pe Lionel Messi și Neymar.

Messi getting boos at PSG’s “home stadium”. These aren’t real fans pic.twitter.com/ySZfrKByb2

