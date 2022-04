Neymar, sarcastic după ce a reușit o dublă pentru PSG: ,,Am fost ‘beat’, de asta am dat acel gol”

Neymar a reușit o dublă în meciul din weekend, dintre PSG și Lorient, contând pentru a 30-a etapă a Ligue 1. L

Liderii din Ligue 1 s-au impus cu scorul de 5-1, după o evoluție încântătoare a celor trei staruri din atacul echipei lui Mauricio Pochettino.

Neymar a reușit o dublă. Brazilianul a deschis scorul pe Parc des Princes în minutul 12, după o pasă perfectă a lui Mbappe, și a închis tabela cu un gol superb, în minutul 90, după un assist al aceluiași Mbappe.

3 – Kylian Mbappé, Neymar and Lionel Messi all scored in the same match for Paris for the very first time in all competitions. Finally. #PSGFCL pic.twitter.com/6Pxb7G5bh3

— OptaJean (@OptaJean) April 3, 2022