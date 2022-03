Nick Kyrgios a dezvăluit că s-a luptat cu gândurile suicidale! Naomi Osaka i-a fost alături în perioada întunecată și l-a ajutat să le depășească

Nick Kyrgios, care a dezvăluit că a avut gânduri suicidale, a afirmat că o apreciază pe Naomi Osaka pentru că l-a ajutat să facă pace cu el însuși.

După ce l-a învins categoric (6-2, 6-4) pe italianul Fabio Fognini (Miami Masters, turul al treilea), australianul a vorbit din nou despre luptele pe care le-a purtat în ultimii ani.

Kyrgios a scăpat de „locurile întunecate” din viața sa și că a găsit un spirit asemănător în Naomi, care a atras atenția asupra temei sănătății mintale în sport.

,,Naomi a tras un semnal de alarmă la Roland Garros (în 2021) când a dezvăluit că se confrunta cu acest tip de emoții negative. Am simțit că am jucat în mod constant sub stres și negativitate încât pur și simplu nu mai puteam funcționa cu presiunile care veneau din toate părțile. Nu mai puteam funcționa.

În fiecare zi a fost doar o negativitate constantă din partea voastră (n.r. a jurnaliștilor), din partea familiei mele, din partea prietenilor mei, din partea tuturor. Nu exista pozitivitate, iar asta mă măcina: pur și simplu îmi uram cu adevărat viața.

A durat mult timp și, evident, mă îndrept spre un punct în care acum sunt pur și simplu fericit… A trebuit să trec singur peste asta” , a afirmat Nick Kyrgios.