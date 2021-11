Nicolae Constantin le-a readus speranţele „găzarilor”: „Visez, mă gândesc tot timpul!”

După trei sezoane ratate, petroliştii visează din nou la revenirea în Liga 1. Adus la Ploieşti la insistenţele suporterilor, Nicolae Constantin s-a dovedit pariul câştigător pentru „lupii galbeni”.

După 12 etape, Petrolul are 11 victorii şi a primit numai trei goluri în Liga 2. Fostul jucător care s-a afirmat în fotbalul mare chiar la Petrolul a explicat secretul din spatele rezultatelor excelente ale „lupilor”.

„Ne antrenăm bine, muncim mult, şi cred că asta se vede, şi e cel mai important. În al doilea rând formăm un grup bun, cred că suntem ca o familie şi asta se vede şi în teren şi în afara lui.

De când m-am hotărât să mă fac antrenor m-am gândit la Petrolul. Sincer, m-am gândit că se va apela mai devreme la mine, fiindcă am fost de la început aici, din 2016, când s-a pornit acest proiect. Nu am stat decât două luni şi am plecat din nişte motive personale. Nu eram mulţumit de ce se întâmpla atunci la echipă, am avut o discuţie cu Cristi Vlad, mi-a spus să am răbdare, dar nu am putut să am răbdare. După aceea, când s-au mai schimbat antrenori, mă aşteptam să fiu apelat, chiar dacă eram sub contract aş fi venit.

Sunt sigur că dacă situaţia financiară ar fi fost cea dinainte nu aş fi fost antrenorul Petrolului. Ţin să le mulţumesc suporterilor care au insistat, fiindcă un mare merit ei îl au fiindcă sunt antrenorul Petrolului.

Nu aş putea să spun ce a fost înainte, nu am fost aici şi nu ar fi corect. Mă bucur că suntem bine şi sper ca la final să fim acolo unde contează, să putem să ne bucurăm de promovare” – a spus Constantin pentru Digi Sport.

Nicolae Constantin le-a dat o veste bună fanilor şi în privinţa situaţiei financiare de la club. Fostul partener-finanţator, Veolia, este gata să ofere o sponsorizare importantă pentru club. Constantin a descris condiţiile financiare de la echipă. Petrolul va întâlni sâmbătă Dunărea Călăraşi, de la 12:30, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti

„Aş putea să spun că sunt stabile şi avem speranţe că va fi din ce în ce mai bine. Se pare că Veolia o să vină cu suma pe care a promis-o sau o sumă şi mai mare de atât. Pot să spun că sunt întârzieri de două săptămâni la ultimul salariu şi avem promisiuni că se va rezolva. Cu primele de joc suntem la zi, chiar după meciul cu Astra am avut bani în vestiar şi fiecare jucător şi membru al staff-ului şi-a primit banii. Deci, din punct de vedere financiar suntem bine.

Că sunt zece victorii, e foarte bine, ne dorim foarte mult ca sâmbătă să o punem şi pe a unsprezecea, dar nu depinde numai de noi. Întâlnim un adversar cu foarte mulţi tineri, cu jucători fără experienţă, dar din punctul meu de vedere e cel mai periculos adversar. Vor da maximum fiindcă întâlnesc echipa de pe primul loc, sunt copii care vor să se afirme şi de aia consider că nu o să fie un meci uşor, sper să avem mintea şi răbdarea necesară să îl tratăm aşa cum trebuie şi să îl câştigăm” – a mai declarat antrenorul liderului din Liga 2.