Nicolae Dică a găsit vinovații după eșecul cu FC U Craiova 1948: „Când faci greșeli, e clar că adversarii vor marca”

CS Mioveni a fost învinsă de FC U Craiova, în deplasare, cu 1-2, în prologul Etapei a 27-a al Superligii.

„Când faci greșeli, e clar că adversarii vor marca”, a spus Nicolae Dică

Echipa antrenată de Nicolae Dică s-a văzut condusă din minutul 13 după golul marcat de Chițiu, a egalat prin Scarlatache (66), dar a primit lovitura de grație în ultimul minut de joc, de la Albu.

Meciul a fost întrerupt timp de 5 minute, deoarece unei femei i s-a făcut rău din cauza gazelor lacrimogene date de forțele de ordine. Ambulanța a intrat pe gazon pentru ca medicii să-i acorde primul ajutor.

La finalul confruntării, Nicolae Dică și-a manifestat nemulțumirea vizavi de greșelile comise de jucătorii pe care îi antrenează. „E clar că ne așteptam să vină un moment ca ăsta, să pierdem un joc.

Nu cred că meritam să pierdem, am arătat un fotbal bun, am încercat să recuperăm mingea sus, am pus probleme, dar, când faci greșeli cu cei de la Craiova precum cele pe care le-am făcut noi, e clar că ei vor marca.

Acea întrerupere nu a venit bine pentru noi, am încercat să le transmit jucătorilor să fie concentrați. Se întâmplă. Eu sunt optimist, echipa a arătat în aceste șase etape că joacă un fotbal bun, ne-am luptat de la egal la egal cu oricine”, a spus Nicolae Dică.