Nicolae Dică a tras linie după 2 mandate la FCSB: „O iau ca pe o performanță!” – Ce a spus tehnicianul!

Nicolae Dică a plecat de la FCSB după doar 3 luni de la a 2-a sa venire la echipă. Tehnicianul a vorbit despre concluzia trasă după cele două experiențe la echipa bucureșteană.

Mai exact, Dică consideră că a făcut performanță la FCSB. Iată ce a spus antrenorul.

„O iau ca pe o performanță!”

„Păi, am fost mai mult liber, să spun așa (zâmbește), am avut trei luni contract cu FCSB în care am reușit o performanță, aceea de a merge în grupele Conference League și pentru mine a însemnat foarte mult.

După o perioada de 5 ani în care clubul nu fusese într-o grupă europeană, pentru mine a contat foarte mult și o iau ca pe o performanță.

Așa este (n.r. FCSB a obținut ultima calificare în grupele unei competiții europene tot cu Dică pe bancă), tot cu mine antrenor, am reușit și acea calificare în primăvara europeană, pentru mine înseamnă foarte mult acest lucru.

Era și primul meu an ca antrenor principal în Liga 1 și a contat foarte mult pentru mine acel lucru”, a spus Nicolae Dică, pentru PRO TV.