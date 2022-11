Nicolae Dică, aproape de revenirea pe banca tehnică a unei formații din Liga 1: „Am avut nişte discuţii!”

Nicolae Dică a rămas fără echipă după ce a demisionat de la FCSB după eșecul cu U Cluj (1-2). Tehnicianul a vorbit recent despre viitorul său în antrenorat.

Mai exact, Dică a vorbit despre zvonul potrivit căruia se află în tratative cu cei de la CS Mioveni. Iată ce a spus antrenorul despre ultima clasată.

„Din punctul meu de vedere nu e diferenţă mare între echipe, între primul loc şi ultimul!”

„Nu știu, vedem. Nu m-au căutat cei de la Mioveni, deocamdată nu. Trebuie să mă gândesc foarte bine unde voi merge. Am antrenat deja o echipă şi pot antrena doar două echipe într-un an, aşa că trebuie să mă gândesc foarte bine unde voi antrena. Eu sunt genul de antrenor care vrea să antreneze mai mult, nu doar trei luni.

Se spune că Mioveni e foarte jos. Din punctul meu de vedere nu e diferenţă mare între echipe, între primul loc şi ultimul. Mioveniul a pierdut pe final cu Farul.

Am avut nişte discuţii, aşa, din ţară. Am avut şi din străinătate, mi-au spus doar dacă vreau să merg şi le-am spus să vină cu oferta concretă şi discutăm, că aşa pe vorbe… În România, la 80% dintre echipe sunt oameni de-ai conducătorilor. E important ca oamenii care sunt la orice club să fie alături. Şi eu am fost secund cu Gâlcă”, a declarat Nicolae Dică, pentru orangesport.