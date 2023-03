Nicolae Dică exultă după ce a învins Chindia: „Am obținut o victorie mare. Ne continuăm visul!”

CS Mioveni s-a impus cu scorul de 2-0, duminică, pe teren propriu, în fața celor de la Chindia Târgoviște. Nicolae Dică a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, tehnicianul celor de la Mioveni s-a arătat foarte fericit după acest rezultat. Iată ce a spus despre elevii săi.

„Am obținut o victorie mare. Ne continuăm visul!”

„O victorie mare pentru noi. Am întlnit o echipă cu care ne luptăm pentru a rămâne în Liga 1. Azi nu am făcut o primă repriză bună. Nu am reușit să punem multe probleme. Am avut probleme în apărare.

În repriza a doua am schimbat bine. Am obținut o victorie mare. Ne continuăm visul. Noi sperăm în continuare. Pentru meciul de azi am pregătit altfel jocul.

Azi ne-a reușit. Important e ca la meciurile următoare să avem atitudine. Le-am pus niște imagini cu ei din primele șase etape.

Un rezultat pozitiv înseamnă un punct sau trei. Important e ca noi să câștigăm puncte. Dacă obținem rămânerea în Liga 1 e senzațional. Momentan suntem echipa de pe ultimul loc”, a spus Nicolae Dică, după victoria cu Chindia.