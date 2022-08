Nicolae Dică, haos tactic la FCSB – Antrenorul voia să bage fundașul pe post de atacant în meciul cu Mioveni

„Mă credeți că mă gândeam să îl bag pe Tamm atacant? După aia am zis să schimb sistemul, să jucăm un 3-5-2, să rămânem cu Miculescu tot așa atacant, să fie în gura porții. El e marcator, poziția lui e de număr 10 sau zonele laterale, dar poate juca și atacant, când ai un marcator pe teren, din orice poziție în care e folosit ajunge în fața porții. Cum l-am folosit în Europa mijlocaș dreapta, a reușit să ajungă în careu la fiecare fază.„, a spus Nicolae Dică, după CS Mioveni – FCSB 1-1.

„Ne aşteptam să avem un joc greu, ştiam că Mioveniul e o echipă mai bună acasă decât în deplasare. Nu am putut să punem presiune pe ei. Păcat că ne-am creat 6-7 ocazii. Ovidiu avea prim-planul dar s-a lovit. Şut a degajat la adversar. Puteam să pierdem şi jocul pentru că cei de la Mioveni au avut două ocazii mari. Ajungem în careu, ne creem ocazii şi nu marcăm. În faţa porţii trebuie să fii concentrat sută la sută. Îmi doresc o circulaţie a mingii mai bună.

Va trebuie să vină sută la sută victoria şi avem obiectiv câştigarea campionatului.

Am primit un gol cum doar noi puteam primi, cu Ovidiu care avea prim-planul, dar săracul s-a lovit și la genunchi, apoi Șut are mingea în picior, în loc să degajeze sau să iasă cu ea la picior, dă mingea adversarului și primim gol. În a doua repriză am reușit să egalăm, le-am cerut în ultimele minute să ducem mingile la margine, nu am făcut asta, pe final puteam pierde meciul, pentru că cei de la Mioveni au avut mari ocazii de a marca. Din păcate, nu am reușit să câștigăm în campionat. Ajungem în careu, ne creăm ocazii și nu reușim să marcăm”, a mai spus Nicolae Dică.

„Joc un meci, se accidentează unul-doi. Nu mai știu ce să fac! Pe Edjouma l-am lăsat acasă, pe Tamm la fel. Mi-e teamă de accidentări. Și la Tavi m-am gândit mult dacă să îl folosesc din primul minut.

Din păcate, Ovidiu Popescu a călcat strâmb. Am făcut transferuri, am adus jucători buni, tineri, în pozițiile în care mai aveam. Musi a intrat azi foarte bine. Mi-a demonstrat că poate ajunge la un nivel foarte ridicat. Sperăm să mai aducem jucători și să luptăm pe două fronturi”, s-a plâns Dică.