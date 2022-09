Nicolae Dică înainte de meciul cu Craiova: „Trebuie să începem să câștigăm”

Nicolae Dică (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut o conferință de presă înaintea derby-ului cu CSU Craiova din campionat.

„Întâlnim un adversar foarte bun duminică seară. Un adversar care își dorește să câștige campionatul, un antrenor nou și la ei, cu o schimbare de sistem. O echipă ofensivă, bine organizată defensiv. Se văd niște lucruri de când a venit Mirel acolo. Ne așteaptă o partidă foarte grea.

Este vorba de un joc între Craiova și Steaua (n.r. – FCSB), nu trebuie să ne gândim că joc eu împotriva lui Mirel. Ne cunoaștem foarte bine, dar nu trebuie să găsim un duel aprig între noi doi. Fiecare își dorește să câștige, vedem mâine seară cine reușește”.

Dică a comentat și parcursul de până acum al lui FCSB și al lui CSU Craiova: „E clar că niciuna dintre echipe nu are începutul de campionat pe care și-l doreste. Noi am obținut în plus această calificare în grupe, ne-am îndeplinit un obiectiv. Într-adevăr campionatul e lung, dar trebuie să începem să câștigăm și vreau să se întâmple asta de la acest meci.

De când am venit eu am pierdut doar 3 meciuri. Unul în campionat și două în Europa, unul dintre ele cu West Ham. Nu am reușit să câștigăm în campionat, am făcut multe egaluri. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei, noi staff-ul avem încredere că vom reuși să obținem victorii și să urcăm în clasament”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.