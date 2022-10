Nicolae Dică, ironic după dezastrul cu Silkeborg: „Mă bucur că sunt criticat în grupele Conference League”

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a avut a doua ieșire publică, după ce echipa lui a fost subordonată de Silkeborg în Conference League.

Nicolae Dică susține că nu s-a gândit la demisie după dezastrul cu Silkeborg

Vicecampioana României a fost învinsă cu 0-5 în Danemarca, în Etapa a 3-a din Grupa B a Conference League. Rezultatul a fost urmarea deciziei oficialilor grupării bucureștene de a lăsa acasă 7 jucători de bază.

„Tactica nu este falimentară, pentru că echipa a intrat în grupele Conference League, s-au câștigat niște bani.

Mă bucur că sunt criticat în grupele Conference League, nu în preliminariile Conference League, când eram eliminați de Georgia, Azerbaidjan, Kazakhstan și mai știu eu ce, Armenia și alte țări. Mă bucur că sunt criticat din grupele Conference League”, a spus Nicolae Dică.

Tehnicianul a infirmat zvonurile conform cărora ar fi vrut să demisioneze după dezastrul cu Silkeborg. „Cine a spus asta? Nici nu m-am gândit vreo secundă la treaba asta. Dacă mă gândeam să-mi dau demisia, mergeam cu prima echipă în Danemarca.

Am avut discuții cu patronul, a încercat să mă încurajeze. Ne-am făcut o părere despre jucătorii care au evoluat. Asta a fost decizia clubului, să plătească acei bani pentru anumiți jucători. Poate vor crește și se vor obține bani pe ei”, a mai spus Dică.

Totodată, antrenorul insistă că decizia de a-i menaja pe Florinel Coman, Darius Olaru, Malcom Edjouma, Joonas Tamm, Risto Radunovic, Andrei Cordea și Andrea Compagno nu a aparținut unei singure persoane.

„Eu când am ajuns aici am spus că vreau să jucam din trei în trei zile. Când am văzut că nu putem asta, am avut o discuție cu patronul și i-am spus că ar fi bine să schimbăm și să nu jucăm așa des cu aceiași jucători.

Cam asta a fost discuția. Eu vorbesc ceva cu patronul echipei, comunic. Sunt lucruri pe care le facem împreună, voi credeți ce vreți voi, eu v-am spus”, a mai precizat antrenorul.

În ceea ce privește situația din Superligă, acolo unde FCSB este pe locul 13, Dică nu își face probleme. „Până la ratarea calificării în play-off mai sunt 19 jocuri. Bineînțeles că avem timp să ne revenim, avem trei meciuri mai puțin față de unele dintre echipele care au jucat ieri, sunt meciuri pe care le putem câștiga”, a încheiat el.