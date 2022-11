Nicolae Dică, nostalgic: „E precum am fost eu!” – Cine este jucătorul de la FCSB care i-a trezit amintiri tehnicianului!

Nicolae Dică, fostul tehnician de la FCSB, a vorbit recent despre unul dintre foștii săi elevi.

Mai exact, Dică a declarat că David Miculescu, extrema dreaptă a bucureștenilor, îi aduce aminte de trecutul său fotbalistic.

„E precum am fost eu!”

„În momentul ăsta, da, aia e poziţia lui (n.r. – în zonele laterale). În dreapta are randamentul mai bun, acum. Dar consider că peste un an, doi ani va deveni de zonă centrală, cum va deveni şi Tavi Popescu.

Miculescu e precum am fost eu. În careu are execuţii, e în careu acolo, are ocazii de a marca sau marchează, e acest tip de jucător şi de asta zic că va fi de zonă centrală. Şi eu am fost în lateral la început, apoi am început să joc în zona centrală”, a declarat Nicolae Dică, conform celor de la Orange Sport.