Nicolae Dică nu se teme de viitorul său pe banca FCSB-ului: „Nu mi-este frică! Cât am încredea patronului, voi rămâne!”

FCSB a bifat un nou rezultat negativ în Liga 1. Bucureștenii au pierdut în deplasarea de la Craiova (1-2) și se află pe un loc rușinos în campionat (locul 14).

Nicolae Dică a oferit o primă reacție după partida din Bănie, Acesta nu înțelege ce se întâmplă atât cu el, cât și cu echipa sa, însă susține că are încrederea lui Gigi Becali și va rămâne la echipă.

„Și fără antrenor trebuia să câștigăm mai mult!”

„A început echilibrat jocul, am avut și noi câteva oportunități, au avut și ei, apoi a venit golul. Am încercat să avem o posesie mai bună, am reușit să egalăm. Cred că am început bine repriza a doua, dar a venit acel autogol. Se pare că sunt în zodia ghinionului, în luna ghinionului.

Autogolul mai lipsea, că, în rest, le făcusem pe toate. Am avut două ocazii mari, avem foarte multe ocazii, dar marcăm prea puțin”, a declarat Nicolae Dică, după eșecul cu CSU Craiova.

„E rușinos locul din clasament, asta le-am spus și jucătorilor în vestiar acum, că e inadmisibil ca în nouă etape să câștigăm doar un joc. Și fără antrenor trebuia să câștigăm mai mult”, a adăugat tehnicianul.

Dică rămâne la FCSB!

„Sunt greșeli mari, care nu ar trebui să se întâmple. Am tot încercat, am antrenat, le-am arătat jucătorilor și video-uri. Vom mai încerca. Întotdeauna antrenorul e principalul vinovat, eu încerc să fac totul să câștigăm, dar apoi intră pe teren jucătorii la meciuri, nu intru eu.

Mie-mi pare rău că nu reușim să punem în practică ce pregătim. Mie mi-e greu să înțeleg cum reușim să arătăm altfel în Europa.

Nu mi-este frică, eu am încredere în ceea ce fac. Cât am încredea patronului, voi rămâne la echipă și cred că putem să redresăm situația. Nu e ușor să joci din trei în trei zile, dar am încredere că putem să urcăm în clasament”, a mai adăugat Nicolae Dică.

În urma acestei partide, oltenii au urcat pe locul 4, cu 17 puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 14, cu 8 puncte.