Nicolae Dică știe cum poate elimina FCSB pe Dunajska Streda: „Trebuie să fim conștienți că avem mult de lucru”

FCSB va juca miercuri prima manșă a Turului 3 preliminar din Conference League, în deplasare, cu echipa slovacă Dunajska Streda.

„Trebuie să fim uniți, staff, jucători, conducători și suporteri”, a spus Nicolae Dică, înaintea meciului cu Dunajska Streda

Antrenorul Nicolae Dică a prefațat partida care începe la ora 21:30, recunoscând că se așteaptă la un meci dificil. „Întâlnim o echipă într-o formă foarte bună, cu o dinamică bună, ofensivă.

Au un atacant în formă foarte bună, jucători buni în benzi, vin într-un presing avansat. Au un ritm mult mai bun pe teren propriu, au suporterii în spate. Va fi o partidă foarte grea.

E foarte important să scoatem un rezultat pozitiv mâine. Dar trebuie să fim inteligenți, conștienți că mai urmează un meci la București.

Trebuie să anihilăm întreaga echipă. Am văzut ultimele 6-7 meciuri. De asta spuneam, suporterii fac o atmosferă foarte frumoasă pe teren propriu”, a spus Nicolae Dică, într-o conferință de presă.

El a argumentat de ce FCSB nu trebuie să trăiască din amintiri. „Îmi aduc aminte, când am fost antrenor la FCSB, am reușit să ajungem în primăvara europeană, am jucat cu echipe importante.

Au trecut acele vremuri, nu trebuie să mai trăim din amintiri. Trebuie să fim realiști. Vreau să ajungem în grupe, dar trebuie să fim conștienți că avem mult de lucru. Trebuie să fim uniți, staff, jucători, conducători și suporteri, a încheiat tehnicianul”.

„Am venit setați pentru a câștiga acest meci”, a precizat Florinel Coman

Și căpitanul Florinel Coman s-a referit la meciul de miercuri. „Ne așteaptă un meci foarte greu, o echipă puternică, o echipă care este pe primul loc în campionat. Am venit setați pentru a câștiga acest meci.

Jucăm cu o echipă care este într-o formă foarte bună, dar încercăm să scoatem un rezultat pozitiv. Au venit doi fotbaliști foarte buni din campionatul intern, sper să aibă multe realizări și să ne ajute la parcursul nostru.

Cred că putem să ne calificăm în grupe, avem un culoar bun, dar trebuie să ne gândim la aceste două meciuri, să fim cerebrali. Trebuie să abordăm meciul la victorie, să punem presiune și să facem un rezultat bun.

A scăzut nivelul fotbalului românesc. Suntem jucători tineri, care încercăm să învățăm la fiecare meci și fiecare antrenament”, a declarat Florinel Coman.

Șansă uriașă pentru FCSB în play-off-ul Conference League

Cele patru echipele româneşti din Conference League vor avea adversare accesibile în play-off, dacă trec de Turul 3 preliminar. FCSB va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).

La rândul ei, campioana CFR Cluj va da în play-off-ul Conference League peste învingătoarea dintre NK Maribor (Slovenia) şi HJK Helsinki (Finlanda). De asemenea, dacă trece de ucrainenii de la Zaria Lugansk, Universitatea Craiova va înfrunta în play-off FC Lugano (Elveţia) sau Hapoel Beer-Sheva FC (Israel).

În fine, Sepsi va juca în play-off contra lui APOEL Nicosia (Cipru) sau FC Kîzîljar Petropavlovsk (Kazahstan). Prima manşă ar urma să aibă loc în deplasare (18 august), iar returul la Sfântu Gheorghe (25 august). Prima manșă a play-off-ului Conference League are loc pe 18 august, iar returul se joacă după o săptămână.