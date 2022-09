Nicolae Dică, surprins de Mirel Rădoi: „Nu știu ce a vrut să faca el atunci! Nici măcar eu nu știam!” – Ce a spus tehnicianul FCSB-ului!

Nicolae Dică și Mirel Rădoi s-au reîntâlnit în derby-ul de pe „Ion Oblemenco”. CSU Craiova a câștigat cu 2-1, iar Dică a rămas surprins de omologul său.

Mai exact, Rădoi aproape că a ghicit întregul prim „11” al FCSB-ului. Iată ce a spus Nicolae Dică despre fostul selecționer.

„Nu știu ce a vrut să faca el atunci când a declarat primul 11!”

„A fost bună reîntâlnirea, la fel ca întotdeauna. Am fost colegi la Steaua, am făcut performanță, știți și relația mea cu el. A fost singurul om pentru care am acceptat să fiu secund, pentru că m-am înțeles foarte bine cu el. Nu m-am simțit ca un secund, aveam sarcini în jocul ofensiv, îi explicam ce vreau să fac.

Dacă mai voia el să facă ceva în plus, discutam, dar eu mă ocupam de faza ofensivă. Am avut o colaborare foarte bună cu el. Nu știu ce a vrut să faca el atunci când a declarat primul 11, pentru că nici măcar eu nu-l știam. Coman era accidentat, vineri aflasem că nu e ceva foarte grav și ne putem baza pe el la acel joc”, a declarat Nicolae Dică, pentru Digi Sport.