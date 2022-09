Nicolas Popescu a dat cărțile pe față: „Eu am vrut să mă transfer la Voluntari!” – Ce a spus despre tatăl său, Gică Popescu!

Nicolas Popescu a fost convocat la reprezentativa României U20. Tânărul fotbalist a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la Farul, însă a vorbit și despre tatăl său, Gică Popescu.

Nicolas a recunoscut că nu simte greutatea numelui pe care îl poartă și că dorește să ajungă la o formație de top din Europa.

„Încerc să-mi creez un nume pentru mine!”

„A fost strict dorința mea, nu m-a împins nimeni de la spate. Eu am vrut să mă transfer la Voluntari.

Nu e complicat, dar eu sper ca de acum înainte lumea să mă perceapă ca Nicolas Popescu, nu băiatul lui Gică Popescu.

Încerc să-mi creez un nume pentru mine și vreau să arăt lumii ce poate să facă Nicolas Popescu nu fiul lui Gică Popescu”, a declarat Nicolas Popescu, pentru Digi Sport.

Cu ce este mai diferit Nicolas față de Gică Popescu?

„Când eram mic mă mai afecta comparația, dar acum sunt liniștit. Sper doar să am șansa pentru a arăta de ce sunt în stare.

Am anumite lucruri în copmun, dar mă simt diferit față de el, cu profil ofensiv față de tată. Mă consider mai tehnic, el era mai puternic, dar eu mă consider mai fin. Și el mi-a spus asta.

Îmi doresc și eu să performez, să urc pas cu pas și să ajung într-o zi la o echipă mare din Europa. Plus că mi-aș dori și o calificare cu naționala la un turneu final”, a mai spus fundașul central, pentru sursa citată.