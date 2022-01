Nicolo Napoli a spart gheața la FC U Craiova! Italianul i-a pus gând rău FCSB-ului: „Poate câștigăm”

Oltenii au izbutit să obțină un succes în fața celor de la FC Argeș, scor 1-0, în runda cu numărul 23 din Liga 1!

FC U Craiova 1948 a bifat prima victorie din noul an și a ajuns la 22 de puncte în actuala stagiune. „Leii” ocupă doar poziția a 14-a în ierarhie și rămân în continuare în zona fierbinte a clasamentului. Etapa următoare, formația din Bănie se va deplasa pe terenul celor de la FCSB, iar Nicolo Napoli speră ca elevii săi să facă un meci mare și să scoată maximul din duelul cu vicecampioana României.

„Felicitări băieților mei, am făcut un meci foarte bun. Am luptat foarte bine, am încercat mereu să câștigăm. Am schimbat modul de joc, vorbesc mereu cu ei pentru a da totul pe teren. Mai avem mult de lucru, e un lot numeros, sunt mulți străini, pe care îi cunosc puțin. Urmează un meci foarte greu cu FCSB, dar încercăm să facem un joc bun și poate câștigăm”, a spus Nicolo Napoli.