Nicolo Napoli, entuziasmat de victoria cu UTA: „Mergem să câștigăm meciul cu Rapid”

FC U Craiova 1948 a învins-o, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe UTA, într-un meci din etapa a şaptea a play-out-ului Ligii 1.

C U Craiova 1948 ocupă locul 10, cu 31 de puncte, în timp ce UTA Arad e pe 11, cu 29 de puncte. Ambele echipe sunt sigure de prezența în Liga 1 și în sezonul următor. Antrenorul echipei oltene, Nicolo Napoli, a declarat că jucătorii nou-promovatei și-au îndeplinit obiectivul.

„Meciul a început foarte bine pentru noi, dar după 20 de minute ne-am retras în jumătatea noastră de teren. Adversarii au avut multe ocazii de gol, a apărat bine portarul nostru, Popa. În repriza a doua, am început bine, am reușit să înscriem. Apoi am făcut faza defensivă bine.

Am câștigat acest meci și ne-am salvat de la retrogradare, acesta era obiectivul nostru. Ne-am îndeplinit obiectivul. Vedem ce va fi în ultimele două partide. Mergem să câștigăm meciul cu Rapid”, a spus Nicolo Napoli, la posturile care transmit Liga 1.