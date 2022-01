Nicolo Napoli, optimist după meciul cu Farul: „Ne putem salva de la retrogradare”

Nicolo Napoli, noul antrenor al echipei FC U Craiova 1948, și-a felicitat jucătorii pentru jocul prestat și s-a arătat încrezător că gruparea olteană va reuși să se salveze de la retrogradare.

”Am avut ocazii, am avut o minge de 2-1, s-a făcut 3-0. Dar felicit băieții pentru că în repriza a doua au făcut un joc bun, am făcut 3-2, am mai avut ocazii. Dacă prima repriză se termina 2-1, putea fi altul rezultatul final. Dar așa a câștigat Farul.

Îmi place să fiu antrenor, încercăm împreună cu suporterii, cu toți, să ne salvăm de la retrogradare. Cred că mai avem nevoie de un fundaș central și un atacant. Avem nevoie și de Chițu și de Enache, îi așteptăm. Avem o echipă bună și cred că ne putem salva de la retrogradare”, a spus Nicolo Napoli, la televiziunile care transmit meciurile din Liga 1.

Farul Constanţa a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 pe FC U Craiova 1948, în ultimul meci al etapei a 22-a a Ligii 1.