Nicuşor Bancu aşteaptă revanşa cu CFR: ,,În Cupă trebuie să jucăm pe viaţă şi pe moarte”

Nicuşor Bancu, jucătorul celor de la CS U Craiova, a reacţionat la finalul meciului cu CFR Cluj, din Liga 1, care s-a disputat în Gruia, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1.

Meciul dintre dintre ardeleni şi olteni s-a terminat cu victoria echipei gazdă, scor 1-0. Unicul gol al partidei din Gruia a fost marcat de către Andrei Burcă, în minutul 20 al jocului.

Nicuşor Bancu a declarat la finalul meciului cu CFR Cluj că abia aşteaptă partida din Cupa României, în care să o bată de această dată pe formaţia din Gruia.

,,Golul pe care l-a marcat Burcă pe o neatenţie a noastră, acel lucru ne-a costat. Au mai avut cateva. Din păcate, am pierdut, sper joi să ne luăm revanţa. Ţinând cont de jocurile pe care le-au jucat, trebuia să profităm. Am făcut un meci slab. Trebuie să ne gândim la meciul de joi, în Cupă trebuie să jucăm pe viaţă şi pe moarte. E normal să fie supăraţi, atât noi, cât şi suporterii. Trebuie să ridicăm capul, din păcate, prea puţine puncte, am ratat foarte mult, nu reuşim să marcăm, pierdem puncte şi nu e bine.”, a declarat Nicuşor Bancu, la finalul jocului cu CFR.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj rămâne pe primul loc în Liga 1, unde a acumulat 24 de puncte acum. De partea cealaltă, cei de la CS U Craiova au rămas pe locul 9 în Liga 1, cu 13 puncte acumulate din 9 etape disputate.