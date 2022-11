Nicușor Bancu, recalcitrant după victoria cu U Cluj: „Noi abia înscriem un gol sau două!” – Ce a spus fundașul oltenilor!

CSU Craiova s-a impus cu scorul de 1-0 pe teren propriu în fața celor de la U Cluj. Nicușor Bancu, fundașul oltenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Bancu este fericit că echipa sa a obținut toate cele 3 puncte, însă dorește ca victoriile să fie mai convingătoare în ceea ce privește numărul golurilor marcate.

„Dacă aveau ocaziile noastre, marcau 4-5 goluri și noi abia înscriem un gol sau două!”

„Meritam să înscriem mai devreme. Am avut și acel penalty ratat, și multe ocazii mari, trebuia să înscriem mai repede. A venit golul lui Crețu. Am avut ocazii să facem 2-0. Pe final ne puteau surprinde. Cred că am câștigat meritat.

Suntem bucuroși că am obținut o nouă victorie. Vorbim după fiecare meci că alte echipe, dacă aveau ocaziile noastre, marcau 4-5 goluri și noi abia înscriem un gol sau două. Nu mai contează dacă câstigăm cu un gol sau două, sunt importante punctele.

E important să fim în față pentru că cei de la Farul reușesc să câștige de fiecare dată. Suntem bucuroși că nu am primit gol, sperăm să fim din ce în ce mai omogeni, să închidem spațiile. Pentru unii dintre colegii mei acest sistem nu era cunoscut. Ne trebuie timp de acomodare. Dacă avem răbdare, vor veni și victoriile la scor”, a declarat Nicușor Bancu, după victoria cu U Cluj.

CSU Craiova se află pe locul 3, cu 30 de puncte.