Nicușor Dan le-a răspuns ziariștilor francezi, care au criticat Capitala: „Bucureștiul nu e doar ‘Micul Paris'”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, s-a arătat mulțumit de organizarea celor patru meciuri la EURO 2020: trei în grupe și unul în optimile de finală.

Totodată, Nicuşor Dan le-a transmis un mesaj jurnaliştilor de la L’Equipe, care au scris că naţionala Franţei are condiţii proaste în București.

„Am văzut, am văzut (n.r. dacă ştie ce au scris jurnaliştii francezi despre condiţiile de la Bucureşti). După cum ştiţi, am avut o vizită a viceprimarului din Paris, care s-a plimbat pe străzile din București, a găsit mai mult din ‘Micul Paris’ decât au găsit jurnaliștii de la L’Equipe. De fapt, Bucureștiul nu e doar ‘Micul Paris’, ci e o suprapunere de cinci etape arhitecturale, iar copia Parisului e doar una dintre ele”, a declarat Nicușor Dan, după meciul Franța – Elveția, potrivit digisport.ro.

„Am fost la înălțimea acestui eveniment și au muncit foarte mulți oameni pentru asta și trebuie felicitați cu toții. Am anumite cunoștințe de fotbal. Spectacolul a fost total! Ce e important pentru mine e că București a fost la înălțimea acestui eveniment și trebuie să fim cu toții mândri de asta.

FANI NATIONAL ARENA. Foto: Profimedia

M-am întâlnit chiar cu șeful UEFA, am schimbat câteva cuvinte. După cum știți, UEFA nu lasă lucrurile la voia întâmplării. A existat un reprezentant aici poate mai bine de o lună, în urmă cu vreo 3-4 săptămâni a venit reprezentantul lor pentru gazon și a văzut gazonul, deci nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.

Bucureștiul, după turneul de luna asta, a intrat în circuitul marilor stadioane din lume și pe zona de evenimente o să aveți surprize interesante de la noi, alte evenimente decât fotbal. O să vedeți în curând”, a mai spus Nicușor Dan, potrivit sursei citate.

Elveția s-a calificat în sferturile de finală ale EURO 2020, după ce a învins reprezentativa Franței, scor 3-3 după timpul regulamentar de joc și 5-4 la loviturile de departajare, luni seară, pe Arena Națională din București, în optimile competiției.

Mbappe a fost singurul care a ratat de la loviturile de departajare, din echipa Franței.

