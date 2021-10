Nicușor Stanciu, pe picior de plecare de la Slavia Praga! Anunțul momentului pentru fotbalistul român

Internaționalul în vârstă de 28 de ani este din ce în ce mai aproape să plece de la Slavia, după doi ani petrecuți în capitala Cehiei!

Evoluțiile lui Nicușor Stanciu din ultima perioadă au intrat imediat sub atenția mai multor cluburi, iar Galatasaray Istanbul a fost prima echipă care s-a înscris în cursa pentru semnătura sa. Desemnat cel mai bun jucător străin din Cehia în sezonul precedent, mijlocașul român a fost foarte aproape de a se transfera în Turcia, însă toată afacerea a picat pe ultima sută de metri.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan, agentul care îl reprezintă pe fotbalist, a anunțat că Stanciu va pleca de la actuala echipă în următoarea perioadă de mercato. Impresara a dezvăluit că jucătorul a avut mai multe oferte în ultima perioadă, însă prețurile oferite nu au fost pe placul celor de la Slavia.

„El a avut foarte multe oferte şi în perioada trecută, doar că preţurile nu au fost cele dorite. Dar eu cred că el acum va pleca. Sunt ciudată în fotbal, pentru că sunt femeie. Încă ne luptăm să am un cuvânt greu de spus. E foarte dificil acum. Fotbalul românesc trece printr-o perioadă grea şi va ajunge cumva, mai ales cu pandemia, mai jos.

Nimeni nu mai plăteşte pentru jucătorii români mulţi bani. Nu avem infrastructură, sunt multe lucruri care te dau jos de pe piedestal înainte să te urci. Eu continui, am agenţia mea, am partenerii mei şi ne-am unit cei mai buni agenţi din Europa în această. Tocmai, din acest motiv, am foarte mulţi jucători străini în portofoliu„, a spus Anamaria Prodan, citată de Telekom Sport.

7.000.000 de euro este cota de transfer a românului în acest moment, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 45 de partide, 16 goluri şi opt pase decisive reprezintă bilanțul lui Stanciu în ultimul sezon pentru Slavia Praga.