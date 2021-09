Noi dezvăluiri din fotbalul românesc despre meciuri trucate: ,,Au fost jucători contactaţi şi din cauza lor s-a terminat meciul aşa”

De-a lungul timpului, în România s-au disputat numeroase meciuri de fotbal, despre care s-a aflat ulterior că rezultatul se ştia dinainte, din presiunea anumitor persoane sau din nevoia de bani a jucătorilor.

Attila Hadnagy, oficial al celor de la Sepsi, a vorbit despre meciuri trucate. Acesta spune că e posibil să fi luat parte la asemenea jocuri, însă fără să ştie despre ce este vorba, când juca fotbal, la început de carieră.

,,Cred că am jucat când am fost la Sfântu Gheorghe. Au fost două, trei meciuri suspecte când am fost în Liga 2. Unul cu Dacia Unirea Brăila, aveam 2-0 la pauza am dat eu un gol. A doua repriză nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a terminat 2-4. Eram încă copil, aveam 19-20 de ani.

După aceea am avut cu Poli Iași când am pierdut acasă cu 4-0, cu Poiana Câmpina. Au fost 2-3 meciuri foarte suspecte. După ani și ani am auzit că au fost jucători care au fost contactați și din cauza lor s-a terminat meciul așa. Nu pot să zic concret, că nu poți să știi, dar vorbe au fost.”, a declarat Attila Hadnagy, pentru GSP.