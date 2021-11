Noi precizări în cazul lui Deian Sorescu: ,,A comentat la ce i-a reproşat antrenorul”

După eşecul usturător cu Sepsi, din campionat, scor 1-4, Mircea Rednic a luat decizia de a-l exclude din lotul primei echipe pe Deian Sorescu, un jucător exponenţial la începutul sezonului.

Iuliu Mureşan, directorul executiv al lui Dinamo, a venit cu o nouă serie de precizări în ceea ce-l priveşte pe Deian Sorescu. Acesta dă de înţeles că un conflict între cei doi mocnea de multă vreme, după ce jucătorul a comentat la unele reproşuri ale lui Mircea Rednic. După acest episod, Iuliu Mureşan asigură că Deian Sorescu se va întoarce la prima echipă, însă după o săptămână de odihnă.

,,Deian e un jucător cu personalitate și își spune părerea. A comentat, a zis ceva la ce i-a reproșat antrenorul, dar n-a fost nimic altceva. După aceea, și-a tot cerut scuze. Nu agresiv, dar a comentat. El a avut o perioadă foarte bună, cu cele cinci goluri. Poate și din cauza faptului că n-a fost transferat când a avut o ofertă, după aceea n-a mai fost așa implicat. Am vrut să-l lăsăm să plece, dar am avut o discuție de multe zile cu firma de insolvență și ei au spus că nu-l putem da pe suma aceea. Ei au luat ca punct de referință suma de pe Transfermarkt, care era de 1,4 milioane de euro. Trebuia aprobată o vânzare sub suma de referință. În insolvență e mai complicată puțin.

O săptămână a fost lăsat să se odihnească, dar n-a fost trimis la echipa a doua. Va reveni. Lucrurile sunt în dinamică, depinde foarte mult ce discuții va avea cu Mircea Rednic în continuare.

Nica a fost trimis la echipa a doua. Și Neicuțescu, care are niște kilograme în plus. Se și vede, deși a slăbit. Filip are o leziune musculară la gambă de la ultimul meci în care a jucat.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digisport.