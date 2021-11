Notificarea trimisă de Edi Iordănescu clubului FCSB! Ce a transmis antrenorul + răspunsul lui Gigi Becali

FCSB a rămas din nou fără antrenor, asta după ce Edward Iordănescu a cedat în fața presiunilor făcute de finanțatorul echipei și a decis să rupă înțelegerea cu clubul!

Gigi Becali a reacționat vehement în ultima perioadă și a anunțat public că FCSB este departe de randamentul pe care îl dorește sub comanda lui Edi Iordănescu. La scurt timp după izbucnirile de orgoliu ale afaceristului, fostul antrenor a luat hotărârea de a pleca de la echipă, deși ultimele rezultate erau de partea sa în lupta cu patronul echipei.

Mai mult de atât, tensiunile dintre cele două părți s-au amplificat și mai tare odată cu notificarea trimisă de Edi Iordănescu către club. Concret, tehnicianul îl atenționa pe patronul echipei că va fi nevoit să plătească clauza contractuală în valoare de 500.000 de euro, în cazul în care va continua să facă declarații agresive împotriva sa sau a jucătorilor de la FCSB.

„În condițiile în care FCSB sau domnul George Becali vor continua să facă declarații publice repetate și agresive la adresa jucătorilor și a antrenorului care au drept consecință atingerea demnității jucătorilor, precum și crearea unei atmosfere ostilă, degradantă, umilitoare, ofensatoare și de intimidare în cadrul echipei, cu scopul de a-l determina pe antrenor sa accepte condițiile impuse de către club sau să renunțe la contract fără plata clauzei penale, vă facem cunoscut ca vom aplica întocmai mecanismul contractual existent”, se arată în notificarea trimisă de Edi Iordănescu, notează GSP.ro.

Răspunsul FCSB-ului la înștiințarea lui Edward Iordănescu

„Urmare a notificării dumneavoastră, considerăm că nu mai doriți o colaborare și dacă doriți o încetare pe cale amiabilă a contractului, vă propunem plata la zi a drepturilor bănești (jumătate din noiembrie) și plata ca pomană a jumătate din drepturile bănești pe restul lunii noiembrie și tot ca pomană pentru drepturile bănești pe luna decembrie.”, se arată în răspunsul clubului pentru Edi Iordănescu.

Gigi Becali: „Așa am scris eu, așa am ordonat!”

„Da, da. Așa am scris eu, așa am ordonat. Dacă el voia 500.000… Dar asta era suma dacă îl dădeam afară. Așa că i-am făcut o propunere: 7.500 de euro pentru luna noiembrie și 15.000 luna decembrie, pomană.

Am făcut-o ca să își dea seama ce înseamnă 500.000 de euro… Eu așa am considerat. Avocații au scris ce am dictat eu. Interzice legea să scrii pomană? Am scris psihologic, ca să nu ceară mai mult”, a afirmat Gigi Becali.