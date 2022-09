Nou plan de reorganizare la Dinamo: „Vom scăpa de acționarii balast”

Pachetul majoritar de acțiuni este deținut de Dorin Șerdean, care a recunoscut că nu are puterea financiară de a se implica.

„Reușim să scăpăm de acționarii balast de la Dinamo”, speră cei din Programul DDB

Suporterii din Programul Doar Dinamo București deține acum puțin peste 20 de procente din acțiunile la Dinamo, dar sunt șanse mari ca această cifră să crească la peste 99.

„Am promis că vom salva clubul și o vom face! Nu am promis niciodată că vom avea performanțe sportive, am promis că vom salva clubul de la faliment și că vom face tot posibilul să îl însănătoșim.

A fost o luptă teribil de grea, o luptă pe care ne-am asumat-o și pe parcursul căreia am dat piept cu toți cei care doreau că Dinamo să dispară. Sub rezerva aprobării planului de reorganizare de către justiție, am deveni primul club deținut într-o formă incipientă de către suporteri.

Prin noul plan de reorganizare, reușim să scăpăm de acționarii balast de la Dinamo (Lotus Perfect Products, societatea administrată de Dorin Șerdean) și Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo (‘Dinamo – Badea‘). Doream să vă comunicăm aceste lucruri după ce acest plan va fi aprobat de justiție, dar presa a reușit să afle detaliile înainte.

Lupta noastră comună a fost încununată de succes. Dinamo va trăi și veți putea spune cu mândrie ‘Și eu am salvat Dinamo’. Mulțumim membrilor DDB, mulțumim celor care ne-au ajutat în această luptă. Alături de toți cei implicati la Dinamo în acest moment, vom face totul pentru ca să putem crea bazele unui MARE DINAMO”, se menționează în comunicatul celor de la DDB, prezentat pe pagina de facebook.