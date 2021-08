Noua „perlă” a lui Gigi Becali atrage toate privirile: „Este o încântare să te uiți la el!”

Patronul FCSB-ului a fost protagonistul mai multor transferuri în această vară și este gata să cucerească titlul în România după mai mulți ani de suferință!

Andrei Cordea a fost adus în această vară de la Academica Clinceni, iar fotbalistul de doar 22 de ani a impresionat încă de la prima apariție în tricoul roș-albaștrilor. După un start ca din tun pentru FCSB, Cordea și-a câștigat deja locul de titular în echipa lui Dinu Todoran, intrând rapid în grațiile lui Gigi Becali.

Fostul căpitan al bucureștenilor, Sorin Paraschiv, a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului fotbalist al ilfovenilor și a mărturisit că este o adevărată plăcere să îl urmărești la antrenamente. Totodată, oficialul Clinceniului a dezvăluit că Andrei Cordea nu are cum să lipsească din primul 11 al FCSB-ului.

”Eu l-am văzut de la 16 ani, când l-am dus în Italia, la Novara, în Serie B. Au plătit o sumă destul de consistentă pentru un copil. Am avut mare încredere. L-am găsit la Ardealul Cluj.

La Novara a stat trei ani, a terminat contractul. Apoi, în urmă cu doi ani, l-am dus la Hermannstadt, sub formă de împrumut. Era o clauză pentru cumpărare, pe care nu au activat-o. Așa că l-am luat noi la Clinceni, dar împrumut de la Novara. Apoi, l-am cumpărat definitiv

Ne-a ajutat foarte mult. A avut un program de pregătire foarte intens. Anul trecut a fost Under, dar a făcut diferența ca un senior. Fizic stă foarte, foarte bine, are niște picioare, dacă-l vedeți… Este o încântare la antrenament să te uiți la el. Am spus când a ajuns la Steaua / FCSB că toți îl vor admira. Și nici nu are cum să nu joace la cum se antrenează.

Ok, la FCSB, patronul nu vede antrenamentele, da eram sigur că MM și antrenorul îl vor admira după care îi vor spune patronului. Cordea nu are cum să lipsească din primul 11 de la Steaua, FCSB”, a spus Paraschiv, potrivit Digi Sport.