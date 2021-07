Noul atacant de la FCSB, refuzat în Liga 1! ”Nu mi-a dat încredere!”

Zdenek Ondrasek, atacantul de 32 de ani transferat de FCSB în această vară, a fost propus şi la o altă echipă din Liga 1.

Ondrasek, liber de contract după despărţirea de Viktoria Plzen, a fost în atenţia celor de la Sepsi. Leo Grozavu a decis însă să nu urmărească posibilitatea de a-l aduce pe atacantul ceh.

”L-am urmărit! Am ezitat vizavi de vârsta lui! E o vârstă care nu mi-a dat încredere că el va veni să mai dea ceva aici. Asta m-a făcut să ezit. Dacă l-am fi dorit sub orice formă, l-am fi luat. Are calitate, a demonstrat. Vârsta însă m-a făcut să ezit. Are ceva din Alibec! Același tip de atacant puternic, cu execuții destul de bune. Un „puncher” în fața porții”, a declarat Leo Grozavu pentru Gazeta.

La FCSB, Ondrasek a semnat un contract valabil pentru un sezon. Înţelegerea se va prelungi automat dacă vârful de atac va evolua în 70% din meciurile noii sale echipe.

În ultimul sezon la Plzen, Ondrasek a evoluat în 36 de meciuri şi a marcat de şapte ori.