Noul director sportiv de la Rapid a fost felicitat de doi fotbaliști români din Serie A

Mauro Pederzoli a fost prezentat la Rapid în funcția de director sportiv în urmă cu aproximativ două săptămâni. Italianul are o vastă experiență și multe conexiuni în fotbalul italian.

Are o vastă experiență ca scouter și director sportiv, în special la Parma, club unde i-a cunoscut pe Dennis Man (26 de ani) și Valentin Mihăilă (25 de ani).

Noul oficial de la Rapid a transmis că a fost felicitat de cei doi români care evoluează pentru ”Cruciați”, pentru faptul că a ales să se implice în proiectul ”alb-vișiniilor”.

”Cu Man nu am avut ocazia să vorbesc, dar cu Mihăilă am vorbit. Am primit mesaje de la ambii și erau foarte, foarte fericiți (n.r. că a ales să semneze cu Rapid).

Cu domnul Lucescu și domnul Petrescu nu am vorbit, dar sigur va exista o șansă să mă întâlnesc cu domnul Lucescu la revenirea în România și să discutăm toate chestiunile relevante”, a declarat Mauro Pederzoli, potrivit FC Rapid 1923.