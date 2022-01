Novak Djokovic a fost chemat la audieri! Ce se întâmplă în Australia

După deciziţia lui Alex Hawke, numărul 1 ATP a fost chemat la audieri începând cu ora 11:45. Sârbul s-a deplasat alături de avocaţii săi, iar după o nouă decizie a autorităţilor australiene se va afla ce se întâmplă mai exact cu jucătorul de tenis.

În urma comunicatului emis de Hawke, Nole riscă să nu mai aibă voie să intre în Australia timp de trei ani de zile.

Audierile de azi au loc în faţa judecătorului Anthony Kelly, cel care i-a eliberta viza lui Djokovic la începutul săptămânii.

This is a “directions hearing;” we are unlikely to get resolution, but hopefully will get some indication on what next steps are for Djokovic.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 14, 2022