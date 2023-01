Novak Djokovic, la două victorii de un record istoric la Australian Open! Ce a spus despre adversarul din semifinale

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (5 ATP, cs 4) s-a calificat fără emoții în semifinale la Australian Open 2023.

Novak Djokovic s-a calificat a zecea oară în semifinale la Australian Open

El l-a învins cu 6-1, 6-2, 6-4 pe rusul Andrey Rublev (6 ATP, cs 5) în doar 2 ore și 1 minut. A fost o nouă demonstrație de forță a sârbului, care, deși accidentat, l-a învins în turul precedent pe australianul Alex de Minaur (24 ATP, cs 22) cu 6-2, 6-2, 6-2.

Djokovic s-a calificat pentru a zecea oară în semifinale la Australian Open. În precedentele nouă cazuri a ajuns în finală, pe care a câștigat-o de fiecare dată. Niciun alt jucător nu a reușit o astfel de performanță la Australian Open.

El este, însă, departe, de recordul de victorii finale în turneele de Mare Șlem, spaniolul Rafael Nadal impunându-se la Roland Garros de 14 ori din tot atâtea „încercări”.

„Nu cred că îmi lipsește determinarea. Întotdeauna dau tot ce am mai bun, mai ales în Grand Slam-uri, pentru că în acest moment al carierei sunt turneele care contează cel mai mult pentru mine.

Dar da, am putea spune că anul acesta am o motivație în plus. Din cauza accidentării și din cauza a ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vreau să fac totul corect. Nu aș putea cere o situație mai bună acum”, a declarat Djokovic, potrivit Eurosport.

„Este un tenismen foarte exploziv”, a spus Novak Djokovic despre Tommy Paul

Adversarul din semifinale este americanul Tommy Paul (35 ATP), pe care nu l-a mai întâlnit niciodată. Acesta l-a învins în sferturi pe compatriotul lui Ben Shelton (92 ATP) cu 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4.

„Nu l-am confruntat niciodată, dar știu cum joacă. E în circuit de câțiva ani și l-am văzut jucând mult, mai ales la acest turneu. Probabil joacă cel mai bun tenis din viața lui. Este un tenismen foarte exploziv, foarte dinamic, solid cu reverul și rapid.

Îi place să intre în teren și să dicteze punctele cu dreapta. Are un serviciu foarte bun și variat, capabil să servească din toate unghiurile. Foarte complet. Are și un antrenor care a fost alături de câțiva jucători de foarte buni.

Nu are nimic de pierdut, așa că îmi imaginez că va încerca să joace cel mai bun tenis al său”, a adăugat sârbul.

În cealaltă semifinală se întâlnesc rusul Karen Khachanov (20 ATP, cs 18) și grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP, cs 3). Ambele meciuri vor avea loc joi noaptea.