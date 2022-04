Novak Djokovic revine pe teren după o absență de aproape două luni. Care este obiectivul liderului ATP

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, va reveni pe teren cu ocazia turneului de la Monte Carlo, care începe luni, 11 aprilie. Adversarul lui din primul tur este spaniolul Alejandro Davidovich Fokina (46 ATP).

Novak Djokovic se simte ca acasă la Monte Carlo

Înainte de startul competiției, deținătorul a 20 de titluri de Mare Șlem a făcut unele declarații. „Încă mă simt motivat să fiu în circuit și să concurez cu tineri, să încerc să-i provoc pe cei mai buni jucători din lume pentru cele mai importante titluri.

Sunt foarte încântat să fiu aici, Monaco este, pentru mine, ‘acasă’ de peste 10 ani. Am așteptat cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou în competiție, așa că acesta este cel mai bun loc în care aș putea reîncepe.

Zgura este suprafața pe care am crescut în Serbia și am jucat mulți ani doar pe această suprafață. Din punct de vedere istoric, nu este suprafața mea preferată, dar am avut un mare succes pe zgură.

Victoria de la Roland Garros de anul trecut este încă proaspătă în mintea mea, așa că încerc să mă folosesc de ea ca inspirație pentru a începe sezonul pe zgură în cel mai bun mod posibil”, a declarat Novak Djokovic pentru eurosport.co.uk.

Novaj Djokovic vrea să se mențină pe locul 1 ATP cât mai mult timp cu putință

Jucătorul sârb recunoaște că mai are multe de pus la punct pentru a-și regăsi cea mai bună formă. „Încă îmi testez ‘motorul’ ca să zic așa. Îmi construiesc jocul, așa că va dura ceva timp, câteva meciuri, pentru a-mi intra cu adevărat în cea mai bună formă și a-mi găsi jocul competitiv de care am nevoie.

A fi numărul 1 mondial este cea mai mare realizare pe care o poți avea în sportul nostru, așa că voi încerca să mențin această poziție cât mai mult posibil”, a declarat Novak Djokovic.

Sârbul va juca pentru a 15-a oară la turneul de la Monte Carlo. El a câștigat competiția de două ori, în 2013 și 2015, a jucat finala în 2009 și 2012 (fiind învins de fiecare dată de Rafael Nadal), iar la precedenta ediție a ajuns în optimile de finală, unde a cedat cu 4-6, 5-7 în fața britanicului Daniel Evans.