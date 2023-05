Nu doar carnea poate fi preparata la gratar. Ce delicii mai poti pregati in aer liber?

Pestele sau fructele de mare la gratar. Daca esti un iubitor de peste sau fructe de mare, poti sa le gatesti cu usurinta la gratar. Unele dintre preparatele populare sunt crevetii, somonul si tonul. Exista o varietate de arome si sosuri pe care le poti adauga pentru a le pune in valoare. Pentru a gati pestele sau fructele de mare in mod corect si a nu risca sa le arzi, iti recomandam sa utilizezi un gratar pe gaz din catalogul PE FOC! Oferta bogata include grill-uri cu capac, ce pot fi folosite in interior, in exteriorul casei, chiar si pe balconul unui apartament la bloc, ori la camping sau picnic, multe dintre modele fiind portabile.