„Nu e o chestie care să ardă foarte tare Dinamo!”. Cum a reacționat Răzvan Zăvăleanu la aflarea problemei cu marca a echipei din „Ștefan cel Mare”

Dinamo a primit o veste cruntă. „Câinii” nu vor mai avea dreptul să folosească numele și sigla echipei. Șocul a creat un val de reacții în lumea fotbalului românesc, Răzvan Zăvăleanu, administratorul financiar de la Dinamo, comentând și el situația.

Astfel, La Dinamo a început un întreg proces de rebranduire. Suporterii vor participa activ și vor ajuta la salvarea brandului.

„Ei vor decide cum vom rebrendui echipa!”

„Nu am purtat nicio discuție, doar am primit notificarea. Nu cred că a fost un moment care să îi stârnească supărarea. Anticipând treburile, am pornit de ceva vreme un proces de rebranding la care vor avea acces suporterii. Ei vor decide cum vom rebrendui echipa. Era de așteptat că folosind niște elemente care aparțineau altcuiva, la un moment dat lucrurile se vor schimba. Nu e o chestie care să ardă foarte tare Dinamo.

Singura problemă e în legătură cu particula FC, nu cu numele Dinamo. Nu e un nume exclusiv. CS Dinamo are înregistrată această marcă. Problema este la folosirea siglei cu câinii roșii. Nu mi se pare că face bine, dar nu am avut niciun fel de informații. Cu domnul Badea am avut o relație bună și deschisă, am stat la dialog în fiecare moment. Nu pot să zic că m-a deranjat. Era clar că lucrurile trebuie departajate. E o confuzie. Sunt trei societăți Dinamo, lumea nu știa ce să creadă. Nu mă deranjează pe mine.

Pe mine mă interesează să meargă treaba, probleme apar în fiecare zi. Investitorii cunosc aceste probleme. Discuțiile sunt anevoioase pentru că sunt multe elemente care se discută în amănunt. Nu avem certitudinea că măcar unul este hotărât să intervină în acționariatul lui Dinamo”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, pentru ProSport.